وزير المالية: الرئيس السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا.
وقال معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس يسأل ويتابع كل التفاصيل، لافتا إلى أن نعيش حاليا على نتائج الاصلاح الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادي المصري مستقر إلى الموجه الثانية من كورونا، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادي أتي ثماره والدليل شهادة المؤسسات الدولية.
وتابع قائلًا: " لو المواطن عاوز يحس بده فهقله شوية حاجات مهمة أولًا فلولا ذلك لشهدنا تدهورًا في الأوضاع المالية وعدنا لمشاهدة طوابير أسطوانات البوتاجاز ورغيف العيش وأنا شفت ده في دول طابو العيش فيها متر ونص ؟ وشفت دول ماعندهاش عملة صعبة وثالثة بتشيل المزايا والحوافز على المرتبات مش بتزودها ودول في فريق رابع تقوم بمضاعفة الضرائب وبتضربها في 4".
وقال: إننا مقارنة بهؤلاء وفي هذه الفترة الصعبة الحمد لله مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي وفر لنا العملة الصعبة التي مكنتنا الآن من شراء السلع في ظل أزمة كورونا مشيرًا إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري نجحت في تحقيق الاستقرار الذي لولاه لما نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات كورونا بنجاح فالجنيه المصري مستقر حاليا و السلع متوفرة الآن في السوق المصري بأسعار مستقرة بالاضافة إلى حتياجات المستوردين من العملة الصعبة فهي ايضًا موجودة ومتوفرة لشراء السلع .
وتابع"تمكنا من توفير الأموال اللازمة لتوصيل المياه والغاز والكهرباء في عز الأزمات الاقتصادية".
وأكمل قائلًا " معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات في تاريخ مصر وأتم قائلًا " الإصلاح الاقتصادي جعلنا مصدر ثقة للمستثمرين في الخارج ولولاه لما منحنا أحد دولارا واحدا إلا إذا كان واثقا في اقتصادنا".
وقال الوزير اإن الصادرات المصرية تأثرت بإغلاقات كورونا ضمن قطاعات مختلفة متوقعًا أن تتأثر تحويلات المصريين المغتربين سلبا نتيجة لأزمة كورونا وده طبيعي لكن رغم ده قدرنا نوفر العملة الصعبة وإفتكروا الي حصل في 2008 ساعة القمح وأزمته لكن اليوم الاصلاح الاقتصادي وفر لي ما أحتاجه".