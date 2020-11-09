وزير المالية: الرئيس السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا.





وقال معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس يسأل ويتابع كل التفاصيل، لافتا إلى أن نعيش حاليا على نتائج الاصلاح الاقتصادي.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادي المصري مستقر إلى الموجه الثانية من كورونا، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادي أتي ثماره والدليل شهادة المؤسسات الدولية.





وتابع قائلًا: " لو المواطن عاوز يحس بده فهقله شوية حاجات مهمة أولًا فلولا ذلك لشهدنا تدهورًا في الأوضاع المالية وعدنا لمشاهدة طوابير أسطوانات البوتاجاز ورغيف العيش وأنا شفت ده في دول طابو العيش فيها متر ونص ؟ وشفت دول ماعندهاش عملة صعبة وثالثة بتشيل المزايا والحوافز على المرتبات مش بتزودها ودول في فريق رابع تقوم بمضاعفة الضرائب وبتضربها في 4".





وقال: إننا مقارنة بهؤلاء وفي هذه الفترة الصعبة الحمد لله مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي وفر لنا العملة الصعبة التي مكنتنا الآن من شراء السلع في ظل أزمة كورونا مشيرًا إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري نجحت في تحقيق الاستقرار الذي لولاه لما نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات كورونا بنجاح فالجنيه المصري مستقر حاليا و السلع متوفرة الآن في السوق المصري بأسعار مستقرة بالاضافة إلى حتياجات المستوردين من العملة الصعبة فهي ايضًا موجودة ومتوفرة لشراء السلع .





وتابع"تمكنا من توفير الأموال اللازمة لتوصيل المياه والغاز والكهرباء في عز الأزمات الاقتصادية".





وأكمل قائلًا " معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات في تاريخ مصر وأتم قائلًا " الإصلاح الاقتصادي جعلنا مصدر ثقة للمستثمرين في الخارج ولولاه لما منحنا أحد دولارا واحدا إلا إذا كان واثقا في اقتصادنا".





وقال الوزير اإن الصادرات المصرية تأثرت بإغلاقات كورونا ضمن قطاعات مختلفة متوقعًا أن تتأثر تحويلات المصريين المغتربين سلبا نتيجة لأزمة كورونا وده طبيعي لكن رغم ده قدرنا نوفر العملة الصعبة وإفتكروا الي حصل في 2008 ساعة القمح وأزمته لكن اليوم الاصلاح الاقتصادي وفر لي ما أحتاجه".



