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أخبار العالم

حالة من داخل البلاد.. الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:53 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واحدة منها من الداخل، والبقية من خارج البلاد.

وقالت اللجنة إنه تم اكتشاف الإصابة المحلية الوحيدة في إقليم شنجهاي، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية. 

كما سجلت اللجنة 25 إصابة بالفيروس جديدة بدون أعراض، في حين لا يزال هناك 786 حالة تتلقى العلاج، كما لم تسجيل أي حالات وفاة جديدة. 

وحتى يوم الاثنين ، بلغ العدد الكلي لإصابات فيروس كورونا المؤكدة 86267 حالة ، مع 4634 حالة وفاة.

وأعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر  الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. 

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