لقاح فايزر.. أمل جديد للعالم فى مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن يوجد أولويات فى الحصول على لقاح كورونا على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية والجهات الطبية العالمية وضعت أولوية لهذه اللقاحات.





وأضاف محمد عوض، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أولوية فى اللقاحات، وذلك لأنه لا توجد كمية لقاحات سوف تنتج فى وقت واحد للعالم كله، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى هو حماية الإنسان وحياته، متابعا أن بسبب وجود أشخاص أكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات.

وأشار"عوض"، إلى أن سكان العالم يبلغ عددهم حوالى 8 مليارات، وأن كل دولة لها نسبة معينة من تلك اللقاحات مع مراعاة الأولويات، مضيفا أن الأولويات التى توجد فى منظمة الصحة العالمية تبدأ بالقطاع الصحى، وذلك لأن الأطباء هم من يراعون المرضى ويهتمون بصحة الأشخاص، لافتا إلى أن عند حدوث أى خلل فى القوة البشرية الطبية التى تخص أى دولة فى العالم، فيكون لهؤلاء الأطباء أولوية اللقاح حتى لا تقل أعدادهم، بالإضافة إلى قدرتهم على استمرارهم فى حماية الأشخاص والمحافظة على صحتهم.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الأولوية الثانية للحصول على اللقاح تكون الفئات المرضية، التى يكون نسبة المضاعفات والمخاطر بها أكبر، مما يؤدى إلى حدوث وفيات.



