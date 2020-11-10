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أخبار العالم

تطور خطير.. سلالة جديدة متحورة من كورونا تصيب عدة أشخاص في إسرائيل والدنمارك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
سلالة جديدة متحورة
سلالة جديدة متحورة من كورونا
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سمر صالح
ظهرت سلالة جديدة ومتحورة لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 تمثل تطورًا خطيرًا وأصابت عدة اشخاص فى إسرائيل والدنمارك.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا إصابة 3 إسرائيليين كانوا عائدين من الدنمارك.

وقالت الصحيفة إن السلالة الجديدة تسبب انخفاضا في الأجسام المضادة للفيروس الخطير، مما قد يقلل فعالية اللقاحات المستقبلية.

وتجري وزارة الصحة الإسرائيلية فحوصات على التسلسلات الجينية لعينات الأشخاص الثلاث لفحص السلالة التي أصيبوا بها.

وتعمل الصحة الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية معا لتحديد مواقع القادمين من الدنمارك، والاتصال بهم لإجراء اختبارات خاصة بفيروس كورونا وبالسلالة الجديدة.

وتلزم إسرائيل جميع القادمين من الدنمارك بالحجر الصحي حتى يتلقوا نتائج اختبار فيروس كورونا. 

وكانت الدنمارك أعلنت مجددا إجراءات صارمة للعزل العام، وقررت إعدام كل حيوانات المنك على مستوى البلاد، بعد أن اكتشفت السلطات سلالة متحورة من فيروس كورونا في تلك الحيوانات.

وقالت "جيروزاليم بوست" أنه يمكن لبعض الحيوانات أن تصاب بمرض كوفيد19 ويمكن أن ينقل حيوان المنك الفيروس إلى البشر، لكن ليس هناك دليل في هذه المرحلة على أن العدوى بين الحيوانات والإنسان تفاقم الوباء، وفق ما قال علماء بعد إعلان الدنمارك ذبح ملايين من هذه الحيوانات المصابة بسلالة جديدة من كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر.

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