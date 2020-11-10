الحاضرة رغم الغياب.. عبلة كامل رحلة نجاح في صمت

رغم اختفائها التام عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تسلم من الشائعات، فخلال الساعات الماضية انتشرت شائعة مرض عبلة كامل بالسرطان في مراحله الأخيرة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر على نطاق واسع خلال ساعات قليلة مساء أمس، لكن جاء الرد الحاسم بشكل فوري من زوجها السابق الذي نفى مرض عبلة كامل.





وتدخل أحمد كمال زوج عبلة كامل الأول، فور انتشار شائعة مرضها، ونفى الأمر في منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع، ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة ".







عبلة كامل ترد

وفوجئت عبلة كامل بما ينشر عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي منذ سنوات طويلة لا تمتلك أي حساب على أي من مواقع السوشيال ميديا المختلفة، لكنها قررت أن ترد على مروجي شائعة مرضها بطريقتها الخاصة، وبعثت برسالة مع أحد الكتاب لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبلة كامل: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده"

وتابعت: "أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".

واختتمت: "بأشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".





آخر ظهور لعبلة كامل

آخر عمل فني قدمته النجمة عبلة كامل منذ 3 سنوات كان سلسال الدم، ومن وقتها اختفت تمامًا خاصة وأنها لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تظهر في أي من برامج التوك شو على غرار بقية النجوم، فهي اختارت حياة هادئة مستقرة بعيدًا عن أضواء الميديا، ومن هنا بدأ يلاحقها رواد السوشيال ميديا خاصة وأن بناتها التوأم غير متفاعلات أيضا بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأت تطاردها الشائعات وكان آخرها شائعة إصابتها بالسرطان في مراحله الأخيرة.







محطات في حياة عبلة كامل

تخرجت عبلة كامل عام 1984 من كلية الآداب، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما «نوبة صحيان»، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.





خلال مسيرتها الفنية، عرف عن عبلة كامل أنها تختار أعمالها بدقة ولا تقبل سوى الأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم «وداعا بونابارت» ليوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في المسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» واشتراكها في عدة مسلسلات.





تزوجت عبلة كامل من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986، لكنهما انفصلا لاحقًا.







وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما استمر أقل من عامين وأعلن انفصالهما في عام 2005.