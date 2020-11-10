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حوادث

مجلس الدولة يرفض 15 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لـ"النواب".. والفصل في 6 غدا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:14 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص، بمجلس الدولة، عددا من الأحكام في 23 طعنا محالة إليها من المحافظات، خاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.


وتضمنت الأحكام  رفض 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل في 6 طعون أخرى لجلسة غدٍ الاربعاء.


ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.


ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.

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