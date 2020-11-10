إصابة عاملين في انهيار مسجد تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان.. صور

أصيب عاملان بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، عقب انهيار جزء من سقف مسجد تحت الإنشاء بالمجاورة 86 بالعاشر من رمضان.





كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير امن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر مكاوى، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بانهيار جزء من سقف مسجد تحت الإنشاء بالمجاورة 86 بالعاشر من رمضان.









توجه الرائد كريم العمرى ،معاون أول مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر، الي مكان البلاغ وتبين انهيار جزء من سقف المسجد، وإصابة عاملين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.









تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.