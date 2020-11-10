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أخبار العالم

لجنة طبية في بريطانيا تحذر من التسرع في تطعيم الملايين بلقاح كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:55 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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محمد علي
تم وضع قائمة أولويات لمن يجب أن يحصل على لقاح فيروس كورونا أولًا في وقت سابق من هذا العام من قبل اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) في بريطانيا.

قال السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد وعضو فريق عمل اللقاحات في داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية)، إن العلماء قد حققوا نجاحات بتوصلهم للقاح Covid-19 الذي فاق التوقعات ، من إنتاج شركة فايزر وبيو إن تيك، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل.

لكن بيل حذر من أنه يتعين على الوزراء الآن تأجيل محاولتهم عقد صفقة لضمان الحصول على لقاح معتمد بسلاسة للفئات الضعيفة الأكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية لـ Covid-19. 

يأتي تعليق بيل للحذر بعدما قال وزير الصحة مات هانكوك إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والجيش كانوا على أهبة الاستعداد لبدء تلقي لقاح فايزر بداية ديسمبر ، مع وجود موظفي دار الرعاية والمقيمين في مقدمة قائمة الانتظار. لكنه اعترف بأن نشر اللقاح سيكون "تحديًا هائلًا".

ويجب تخزين لقاح فايزر Pfizer في درجة حرارة 70 تحت الصفر درجة مئوية مما يستبعد إبقائه في معظم دواليب الأطباء أو الصيدليات، حيث يتم إعطاء اللقاحات في الظروف العادية.

كما  ويجب نقل اللقاح في شاحنات مبردة وصناديق خاصة بحجم حقيبة السفر مملوءة بالثلج الجاف لمنع تلفها.

 ووعد هانكوك بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والجيش سيعملان على مدار الساعة ، سبعة أيام في الأسبوع لتطعيم بريطانيا. 

تشير الوثائق إلى أنه يجري تخصيص 1250 عيادة ممارس عام لتقديم 1000 جرعة من اللقاح كل أسبوع. 

وستفتح العيادات من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً ، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية إذا لزم الأمر. 


كما حذر أحد كبار حزب المحافظين من أن الحكومة تواجه ردة فعل عامة كارثية إذا أحدثت فوضى في طرح اللقاح. 

قال العضو بالحزب والذي لم يكشف عن اسمه: "إذا لم نفهم  الخطأ ، فإننا سنقع بالوحل". 

وقال النائب إنه يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون تسليم زمام الأمور إلى شخصية عسكرية كبيرة ، والتي يجب أن تكون أيضًا الواجهة العامة لجهود التوزيع".

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