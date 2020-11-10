حاصل على جائزة نيوتن الدولية: أتبرع بمبلغ الجائزة لإنشاء معمل بجامعة المنيا واستكمال أبحاثي عن سرطان الكبد

قال الدكتور ماركو زكي، الحاصل على جائزة نيوتن الدولية، إنه كان مبعوثا مصريا لمنحة نيوتن مشرفة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي منذ 2015 وحتى عام 2019.





وأضاف الدكتور ماركو زكي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن بحثه الذي فاز بجائزة "نيوتن" الدولية كان عن الكشف المبكر عن سرطان الكبد، لافتًا إلى أن البحث تحت المراجعة في مجالات علمية مرموقة، ومن المقرر نشرها خلال الفترة المقبلة.



