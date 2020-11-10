انطلاقة غير مسبوقة في العلاقات السعودية العراقية.. تفاصيل لقاء بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي

عُقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مرئي عن بُعد بين رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وذلك من منطلق الروابط الراسخة والتاريخية التي تجمع بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات المتميزة بينهما.









وحضر من الجانب العراقي وزير المالية رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق العراقي السعودي الدكتور علي عبد الأمير علاوي ووزير الخارجية السيد فؤاد محمد حسين ووزير التخطيط الدكتور خالد البتال ووزير النفط احسان عبد الجبار، فيما حضره من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق العراقي السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.









وأكد دولة رئيس الوزراء العراقي وولي العهد على عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، واستعرضا أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق العراقي السعودي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، واعتمدا نتائج اعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت اليه اللجان المنبثقة منه (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والامنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والاعلامية والشؤون الاسلامية، لجنة الزراعة، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والاغاثية، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية) وعلى النحو الآتي:





١- التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والامنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.









٢- أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) و(أوبك بلس) والالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية. كما جددت جمهورية العراق دعوتها للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات.









٣- استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجوديًا لدول المنطقة والعالم، واتفقا على استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين الشقيقين.









٤- تكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي لإرساء الأمن المستدام. واتفقا على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالًا للمشاورات الثنائية على اعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.









٥- تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الاطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية.









٦- ثمنت جمهورية العراق مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12-14 (فبراير) 2018 وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على السبل الكفيلة للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر بخصوص الوعود والتسهيلات الائتمانية المالية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.









٧- الاتفـــــــاق على افتتاح منفذ جديـــــدة عرعر الحدودي والذي سيتــــــم تدشينه وتشغيلــــه بعـــــد (7) أيام- كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبا واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها.









٨- السعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشكيل مجلس الاعمال المشترك بينهما.









٩- قدم العراق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة لمبادرتها في مشروع (هدية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للشعب العراقي) ببناء استاد رياضي في العراق، وجارى الاتفاق على وضع الأسس للبدء بالمشروع، كما ثمّن العراق استجابة المملكة للتعاون بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا(COVID19) ودعم العراق بتزويده بالمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الازمة.

في ختام اللقاء أكد دولة رئيس الوزراء وولي العهد على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين في المجالات كافة والمضي بها قدمًا لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.