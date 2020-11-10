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أخبار البلد

البابا تواضروس يتمم طقس إقامة 17 راهبة بدير السيدة العذراء بالنوبارية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:35 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
تمم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، صلوات رهبنة ١٧ من طالبات الرهبنة بدير السيدة العذراء في النوبارية.

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني  في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

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كما شارك في الصلوات أيضا نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، إلى جانب عدد من الأمهات رئيسات أديرة الراهبات. 

كان دير القديس القوي الأنبا موسى بطريق العلمين قد شهد أمس تدشين مذابح وأيقونات كنائسه، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أحبار الكنيسة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له  – إنه تم تدشين ثلاثة مذابح، الرئيسي على اسم السيدة العذراء والبحري على اسم القديس مارمرقس والقبلي على اسم القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس السائح.

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