نهال عنبر ترد على شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان.. فيديو

أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية تعليقًا على الانباء التي رشحت حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان قائٔلة "الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تواصل مع أسرتها والحمد لله طلعت إشاعة زي اي إشاعة بتطلع وانا شخصيًا من ٣ سنوات وتحديدًا في مطلع يناير طلعولي جنازة وصندوق معرفش ليه ؟ والناس قعدت تعزي وأخدوا مقاطع تانية .. وده بقى العادي في حياة الفنانين.





وأضافت «عنبر» في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" الفضائية، أن مثل هذه الشائعات تقوم بها مواقع ليس لها أسم"تحت بير السلم" للرغبة في تحقيق "ترافيك" وجلب إعلانات على إثر هذه المشاهدات فتقوم بنشر الخبر ثم تختفي





وتابعت " بترمي الخبر وتختفي ومانعرفش نجيبها لكن أعتقد سيكون هناك مسلك قانوني أننا نجيبهم ونحاسبهم".





واكملت "بيعلموا المشاهدات وشوية إعلانات ويختفوا وفيه مواقع كويسة بتاخد الاخبار دون تحقق منها وبقول للناس ياجماعة متخدوش الكلام إلا من منبعه ومصادر معروفة مش عايزة أقول اسامي وفيه مواقع كويسة ومعروفة نقلوا من غير مايتأكدوا ".









واصافت "الحياة الخاصة بالفنان ومرضه من الخصوصيات إنت ملكش حاجة عندي غير فني الي بقدمه لو شفتني فنيًا في عمل مش مأدية كويس من حقك تنتقدني إن شاء الله حتى تقول مابعرفش أمثل أو لو شفت حاجة مني كتصرف في مكان رسمي من حقك تعلق لكن مش من حقك تدخل في حياتي الشخصية".





وردًا على سؤال لميس الحديدي حول رؤية البعض لحياة الشخصيات العامة أنها على المشاع ومن حق الناس تعرف كل التفاصيل حتى لو زواج وطلاق قالت عنبر " لو إتجوزت ماشي لكن إتطلقت ملكش فيه ..لكن الجواز عشان إعلان لكن إتطلقت أو مرضت دي حياتي الشخصية أنا حرة ده سري وحياتي واسرتي وأولادي .. من حق الفنان الحفاظ على أسرار حياته العائلية تخص بيته ماينفعش تخترق بحجة أنو شخصية عامة "