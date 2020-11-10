نهال عنبر ترد على شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان.. فيديو

أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية تعليقًا على الانباء التي رشحت حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان قائٔلة "الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تواصل مع أسرتها والحمد لله طلعت إشاعة زي اي إشاعة بتطلع وانا شخصيًا من ٣ سنوات وتحديدًا في مطلع يناير طلعولي جنازة وصندوق معرفش ليه ؟ والناس قعدت تعزي وأخدوا مقاطع تانية .. وده بقى العادي في حياة الفنانين.
وأضافت «عنبر» في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" الفضائية، أن مثل هذه الشائعات تقوم بها مواقع ليس لها أسم"تحت بير السلم" للرغبة في تحقيق "ترافيك" وجلب إعلانات على إثر هذه المشاهدات فتقوم بنشر الخبر ثم تختفي
وتابعت " بترمي الخبر وتختفي ومانعرفش نجيبها لكن أعتقد سيكون هناك مسلك قانوني أننا نجيبهم ونحاسبهم".
واكملت "بيعلموا المشاهدات وشوية إعلانات ويختفوا وفيه مواقع كويسة بتاخد الاخبار دون تحقق منها وبقول للناس ياجماعة متخدوش الكلام إلا من منبعه ومصادر معروفة مش عايزة أقول اسامي وفيه مواقع كويسة ومعروفة نقلوا من غير مايتأكدوا ".
واصافت "الحياة الخاصة بالفنان ومرضه من الخصوصيات إنت ملكش حاجة عندي غير فني الي بقدمه لو شفتني فنيًا في عمل مش مأدية كويس من حقك تنتقدني إن شاء الله حتى تقول مابعرفش أمثل أو لو شفت حاجة مني كتصرف في مكان رسمي من حقك تعلق لكن مش من حقك تدخل في حياتي الشخصية".
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول رؤية البعض لحياة الشخصيات العامة أنها على المشاع ومن حق الناس تعرف كل التفاصيل حتى لو زواج وطلاق قالت عنبر " لو إتجوزت ماشي لكن إتطلقت ملكش فيه ..لكن الجواز عشان إعلان لكن إتطلقت أو مرضت دي حياتي الشخصية أنا حرة ده سري وحياتي واسرتي وأولادي .. من حق الفنان الحفاظ على أسرار حياته العائلية تخص بيته ماينفعش تخترق بحجة أنو شخصية عامة "