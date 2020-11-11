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سيارات

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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محسن مجدى

تنتمى سيارة دودج تشارجر لفئة الكوبيه ذات البابين مع خيارات محرك هيمي كبيرة الحجم، ولكن كما تعلمون جيدا، يأتي الطراز الحالي حصريا بأربعة أبواب.


قد يجادل البعض بأن التصميم الخارجي للجيل الثالث والحالي يحمل بعض التشابه مع الجيل الثاني من دودج تشارجر، حتى أن هيلكات SRT ريد آي وايد بودي فشلت في التقاط الخطوط الأصلية .


ولهذا السبب قام wb.artist20 بإنشاء هذا التصميم التخيلي المستلهم من موديلات الستينيات، و لجعل السيارة مشابهة للطراز الأصلي، تم تصميم المصابيح الخلفية المتصلة إلى مجموعتين منفصلتين، مع مشتت هواء مختلف يعطي السيارة هوية كلاسيكية بطابع عصري .


أما في الأمام فتصميم المصابيح الأمامية والشبك العلوي يستلهم بشكل كبير التصميم الكلاسيكي الذي اشتهرت به تشارجر في الستينيات.


ولكن الأهم من ذلك هو أن السيارة تأتي ببابين بدلًا من 4 أبواب، ورغم أن عودة تشارجر إلى فئة الكوبيه أمر غير وارد لكننا نتمنى رؤية هذه السيارة على أرض الواقع.


الجدير بالذكر أن فيات كرايسلر تخطط لتقديم 3 إصدارات جديدة من تشارجر وتشالنجر قبل طرح الجيل القادم من سيارتي العضلات، وفي مرحلة ما ستبدأ عملية التحول إلى الطاقة الكهربائية، بحسب ما أكد مسؤولو دودج سابقا.

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي
شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي
شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي

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