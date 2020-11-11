AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو مكتوب لي أتحبس موافق.. تعليق ناري من حمو بيكا بشأن أزمته مع هاني شاكر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".

واستطرد «بيكا» في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".
 
وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".
 

وعن توقعه عن الخطوة بعد الاعتذار ومدى  إمكانية قبول إعتذاره  من الفنان هاني شاكر قال حمو "ربنا كبير بقى وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة  والمحامي بتاعي عملي إستناف  وإتحددله معاد يوم 25 ديسمبر  وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة  مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر  في جلسة  الاستناف".
 
وردًا على سؤال "الحديدي" "ممكن يترفض الاستنئناف وتترحل على السجن لتنفيذ  الحكم  هتعمل إيه " فقال بيكا " دي بلدي برضه ومش ههرب منها  حتى لو إتحكم عليا بده يبقى ربنا عاوز كده  ".
 
وأكمل قائلًا "الفنان هاني شاكر فنان كبير وأنا بحبه وبطلب منه يحطني في مقام إبنه ولو أنا غلطت بـتأسفله تاني  وهفضل أعتذر له طول حياتي أنا زي ابنه وربنا غفور رحيم  إذا كان ربنا بيغفر للعب لازم هوا كمان يغفرلي ؟ .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لأزمة حفل زفاف حمو بيكا

شادي خفاجة يستغيث: والدى بيموت قدام عينى .. إلحقونا

قدم الشكر لـ صدى البلد.. شادي خفاجة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

من داخل نقابة المهن الموسيقية.. حمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر| فيديو

حمو بيكا يعتذر للشعب المصري بسبب قيادة سيارة بدون لوحات

فيديو اعتذار جديد من حمو بيكا.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. رقص مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها بالإسماعيلية

هجوم أمريكي جديد على منظمة الصحة العالمية

أمر محرج .. بايدن يستفز ترامب ويوجه له رسالة خاصة جدا

الصحة تحذر: تضاعف أرقام إصابات كورونا.. وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

قرارات مهمة للأعلى للإعلام.. وقف قناتى نجم الجماهير وعبد الناصر زيدان على يوتيوب بسبب مرتضى منصور.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام