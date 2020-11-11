لو مكتوب لي أتحبس موافق.. تعليق ناري من حمو بيكا بشأن أزمته مع هاني شاكر

قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".





واستطرد «بيكا» في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".

وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".





وعن توقعه عن الخطوة بعد الاعتذار ومدى إمكانية قبول إعتذاره من الفنان هاني شاكر قال حمو "ربنا كبير بقى وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة والمحامي بتاعي عملي إستناف وإتحددله معاد يوم 25 ديسمبر وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر في جلسة الاستناف".

وردًا على سؤال "الحديدي" "ممكن يترفض الاستنئناف وتترحل على السجن لتنفيذ الحكم هتعمل إيه " فقال بيكا " دي بلدي برضه ومش ههرب منها حتى لو إتحكم عليا بده يبقى ربنا عاوز كده ".

وأكمل قائلًا "الفنان هاني شاكر فنان كبير وأنا بحبه وبطلب منه يحطني في مقام إبنه ولو أنا غلطت بـتأسفله تاني وهفضل أعتذر له طول حياتي أنا زي ابنه وربنا غفور رحيم إذا كان ربنا بيغفر للعب لازم هوا كمان يغفرلي ؟ .