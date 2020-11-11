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أخبار العالم

بايدن يكشف عن قرار جديد سيتخذه فور تسلمه السلطة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:22 ص
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد جو بايدن
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قسم الخارجي
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتخاذ تدابير طارئة فور تسلمه السلطة رسميا في يناير المقبل بشأن الرعاية الصحية.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر "بحلول يناير .. سنعمل بسرعة مع الكونجرس لتكثيف تدابير حماية الرعاية الصحية بشكل كبير,, لتتمتح أمريكا بالتغطية الصحية الشاملة". مؤكدا على خفض تكاليف الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق قال بايدن في مؤتمر صحفي إن "اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة"، مؤكدًا أن "الشعب الأميركي متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة".

وأضاف: "جائحة كورونا أثرت على ملايين الأميركيين والرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين".

وحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال فترة رئاسته إلغاء نظام الرعاية الصحي "أوباما كير" قائلًا إنه يريد استبداله بنظام أفضل منه وأقل تكلفة، فيما دافع بايدن عن النظام الصحي وقال إنه يحمي ملايين الأمريكيين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، فيما رفض ترامب الاعتراف بذلك وقال إن تزويرًا وتلاعبًا وقع خلال فرز الأصوات بعدد من الولايات.

وأكد ترامب في وقت سابق أن فريقه القانوني يحرز تقدمًا في الطعون الانتخابية على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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