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تعليم

رجائي عطية لطلاب حقوق بدر: الإلمام بالثقافة العامة أهم شروط نجاح المحامي في أداء رسالته

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قسم التعليم
نظمت كلية القانون "الحقوق" بجامعة بدر فى القاهرة، محاضرة تحت عنوان "أخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة"، ألقاها رجائي عطية نقيب المحامين، على طلاب الكلية فى قاعة "المحكمة الصورية"، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض الشخصيات العامة ورموز التعليم العالي.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية القانون "الحقوق" بجامعة بدر، برجائى عطية نقيب المحامين، موجهًا الشكر والتقدير لحضوره بالجامعة، مؤكدًا أن لقاء اليوم فرصة أمام طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس؛ للاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى نقيب المحامين.

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من جهته ، قال رجائى عطية، نقيب المحامين، خلال كلمته فى المحاضرة، إن المحاماة ليست مهنة فقط ولكنها تكتسب معنى الرسالة، وجوهرها أن يدافع المحامى عن الغير، ولابد أن يكون لديه المقدرة والخبرات القانونية والثقافة العامة على إقناع هيئة المحكمة من القضاة ببراءة موكله، مشيرًا إلى أن مهنة المحاماة تختلف كليًا عن أى مهنة أخرى؛ لأنها تتطلب اكتساب خبرات المجال والمجالات الأخرى؛ ليكون للمحامى الحجة القوية للدفاع عن موكله بشتى الطرق السليمة، وهى من أهم أخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة.

أضاف نقيب المحامين، أن المحامى دائمًا بين "شقى الرحى" بين من عاهد إليه أن يتولى الدفاع عنه، ومن يتلقى من "هيئة المحكمة" هذا الدفاع إما بالقبول وإما بالرفض، لافتا إلى أنه لا يقبل من صاحب الرسالة "المحامى" أن يكون مقصورًا فقط على العلم فى تخصصه ولكن يجب أن يكون مطلعًا على باقى العلوم الأخرى وثقافة الحياة ، حتى يكون النجاح حليفه فى الدفاع عن المظلومين من الناس ويرد لهم حقوقهم وهذه تسمى بـ"أخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة".

فى نهاية المحاضرة، أهدى الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية القانون "الحقوق" درع الجامعة للأستاذ رجائى عطية نقيب المحامين؛ تكريمًا لمجهوداته ودوره فى الارتقاء بمهنة المحاماة والنقابة خلال مشواره فى المجال على مدار أكثر من(40) عاما، إضافة إلى أنه أصدر أكثر من (100) كتاب، ولإسهاماته الكبيرة فى الدفاع عن قضايا المحامين والدين الإسلامى والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير.

حضر اللقاء، الدكتور نبيل عبدالفتاح أستاذ القانون الدولى العام، والدكتور أمير يوسف مدير المكتبات بجامعة بدر، والدكتور شريف عبد الواحد رئيس قسم الاقتصاد بكلية القانون بجامعة بدر، وعدد من الشخصيات العامة ورموز التعليم العالى والبحث العلمى.

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