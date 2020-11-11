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الرئيس السيسي يقدم التعازي لليونان في ضحايا بحر ايجا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي،  خالص تعازيه لليونانين الذين فقدوا وتضرروا نتيجة الزلزال في بحر ايجا، معربا عن سعادته عن زيارته في اليونان، وعن حفاوة الاستقبال.

وتابع الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان، ان الدولة المصرية تتضافر بكل جهودها مع اليونان، وانها تدعم اليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عن زلزال بحر ايجا.
 
واكد الرئيس السيسي، على حجم الروابط المميزة التي تربط كلا  البلدين والتي تمتد عبر عصور من التاريح المشترك بما فيها من تفاعل مجتمعي وحواري فريد، وان الارادة السياسية منحت تلك العلاقة تطوير بصورة غير مسبوقة سواء في الاطر الثنائية او من خلال الية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع قبرص.

واوضح ان هناك تشاور سياسي مستمر بين البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية، منوها ان الحوار اليوم كان له اهمية كبيرة لتبادل الرؤى حول سبل احداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة، وخاصة الدفع قدما بكافة اوجه التعاون الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بتيسير وتدفق الاستثمارات اليونانية، والتعاون السياسي والسياحي والطاقة.  

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