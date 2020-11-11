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حوادث

العثور على جثة مقطوعة الرأس داخل زراعات القصب بنجع حمادي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:13 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بنجع حمادي، على جثة شاب مقطوعة الرأس داخل إحدى الزراعات وبها وابل من الطلقات النارية، على خلفية خصومة ثأرية.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد العثور على جثة محمود تقي، مقيم بقرية النجاحية،  مقطوع الرأس ومصاب بوابل من الطلقات النارية داخل زراعات القصب.


انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتبين من التحريات الأولية، أن خلافات ثأرية بين عائلة القتيل و عائلة أخرى بقرية النجاحية،  على خلفية مقتل محام منذ أيام.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة و ضبط المتهمين، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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