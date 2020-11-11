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حوادث

إصابة 4 عمال في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصيب 4 عمال، ببني سويف  في حادث سير، وقع، صباح اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجتين بخاريتين بقرية «كوم أدريجة» التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.


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تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقع حادث سير بقرية «كوم أدريجة» التابعة لمركز الواسطى، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، نتج عنه إصابة 4 عمال، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم. 


وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: رمضان أحمد رمضان، 45 سنه، عامل، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ورجب أحمد رفاعي، 43 سنه، عامل، مصاب باشتباه كسر الذراع الأيسر، وياسر محمد عبد الباقي، 42سنه، عامل، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وسيد حسين محمد حسين، 40 سنة، عامل، كدمات وسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون بمركز ناصر.
 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة. 

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