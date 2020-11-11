تجريع 442 ألفا و558 طالبا ضد الطفيليات والديدان المعوية بالبحيرة



أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ فاعليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس ( حكومي، خاص، أزهري ) بنطاق المحافظة بعقار (المبندازول ).

أوضح محافظ البحيرة، أن يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 8-19نوفمبر 2020، وتستهدف تجريع عدد 995 ألف طالب ( 748992 طالب بمدارس الريف و 246008 طالب بمدارس الحضر ) من خلال 557 فريق مشارك.

أوضح محافظ البحيرة، أنه تم تجريع 442 ألف و558 طالب بعقار"المبندازول" بجميع مدارس المحافظة ، حيث تم تجريع 413 ألف و433 طالب بالمرحلة الأبتدائية بنسبة 46.7 % من إجمالي المستهدف ، بينما تم تجريع 29 ألف و125 طالب بمرحلة رياض الأطفال بنسبة 26.5 % من إجمالي الطالب المستهدفين في تلك المرحلة .

وشدد المحافظ، على ضرورة توافر التجهيزات والجرعات لضمان الوصول للأطفال المستهدفين ، بهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال ، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل ومتابعة فرق التطعيم ، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف من الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

من جانبه أوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة، أن فرقًا من الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية ، تقوم بالمرور على المدارس بمدن وقرى المحافظة لتجريع الأطفال لمكافحة إنتشار الطفيليات والديدان حفاظا على سلامة الأطفال ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكذلك تكثيف برامج التوعية لحثً أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ بالمدارس خلال فترة الحملة الصحية ،لافتًا أن العقار المستخدم فى الحملة آمن وفعال ضد الديدان المعوية وهو قرص واحد فى الجرعة ولا توجد له أى آثار جانبية و قابل للمضغ ذو طعم مقبول وتحت إشراف طبى كامل .

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