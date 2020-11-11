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فرق ساعة في الصيف عن الشتاء.. الحكومة: مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:57 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إعلان  قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية  خلال أيام قليلة.


وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم تختلف في فصلي الصيف والشتاء بفارق ساعة  في مواعيد الغلق.


وتابع نادر سعد:"  مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية، وقرار مواعيد غلق المجال التجارية دائم ولا علاقة له بـ كورونا".


وأشار:"  ردود فعل إيجابية بالتوجه نحو مواعيد محددة لغلق المحال التجارية والمحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات ".


وأكمل نادر سعد:"  حكومات متعاقبة كانت تدرس قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة ولكن سيتم تطبيق هذا الأمر حاليا ".


وأضاف سعد:"  درسنا القرار من كل جوانبه  وسيتم تطبيق مواعيد غلق  المحال والمطاعم والمقاهي  بدءا من 1 ديسمبر المقبل ".

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