فرق ساعة في الصيف عن الشتاء.. الحكومة: مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه سيتم إعلان قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية خلال أيام قليلة.









وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم تختلف في فصلي الصيف والشتاء بفارق ساعة في مواعيد الغلق.









وتابع نادر سعد:" مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية، و قرار مواعيد غلق المجال التجارية دائم ولا علاقة له بـ كورونا".









وأشار:" ردود فعل إيجابية بالتوجه نحو مواعيد محددة لغلق المحال التجارية والمحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات ".









وأكمل نادر سعد:" حكومات متعاقبة كانت تدرس قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة ولكن سيتم تطبيق هذا الأمر حاليا ".









وأضاف سعد:" درسنا القرار من كل جوانبه وسيتم تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي بدءا من 1 ديسمبر المقبل ".