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محافظات

إزالة بناء مخالف في العجمي غرب الإسكندرية.. شاهد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي، غرب الإسكندرية حملات مكثفة على المباني المخالفة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الرقابة والإزالة الفورية لجميع المخالفات.

ونفذ الحي، برئاسة السيد موسى، رئيس الحي، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بقطاع أبوتلات، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية وأشغال الطريق بفك شده خشبيه بالدور الأول علوي بشارع سيلفر بيتش وتم التحفظ علي الحديد والاخشاب المستخدمة في المخالفة .


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وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي الانضباط وفرض القانون.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

إزالة بناء مخالف في العجمي غرب الإسكندرية.. شاهد
إزالة بناء مخالف في العجمي غرب الإسكندرية.. شاهد
إزالة بناء مخالف في العجمي غرب الإسكندرية.. شاهد

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