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الإسكان: إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات من غرامات التأخير

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:30 م
المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب المتحدث بأسم وزارة الإسكان
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محمود محسن
أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن إعلان الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من بداية شهر نوفمبر، شهد إقبالا من المواطنين بشكل غير مسبوق على "الكراسات" بمكاتب البريد، نظرًا للتيسيرات التي قدمتها الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مد فترة سداد الأقساط لمدة أكثر من 20 عامًا.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائئة mbc مصر إن الوزارة تعفي المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات من غرامات التأخير، مشيرا إلى أن هذه مبادرة من قبل الهيئة العمرانية الجديدة، وهذا الإعلان سيستمر لمدة شهر من اليوم.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الإسكان أن من يتراكم عليه الغرامات الآن، عليه التوجه إلى جهاز المدينة التابع لقطعة الأرض أو الوحدة السكنية، وسداد كامل الأقساط المتأخرة، وسيتم رفع الغرامة كاملة.

وأشار خطاب إلى أن المُستفيدين من هذا الإعلان الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية، وقطع أراضي مختلفة أنواعها، سواء كانت سكنية أو خدمية أو استثمارية أو تجارية أو صناعية.

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