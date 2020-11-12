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فن

نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:42 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وظهرت نرمين بإطلالة مميزة وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه إلى بعض اللمسات على شعرها.


وعلقت نرمين الفقي على الصورة، "تصبحوا على خير واحلام سعيدة ان شاء الله".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".


حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.


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