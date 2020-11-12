بإطلالة غير تقليدية.. سميرة سعيد تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت سميرة سعيد في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت قفطانا مغربيا باللون الموف واتسم التصميم بأنه مزين بالتطريزات ذات اللون الفضي، و نسقت معه بنطلون باللون الفضي.





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وانتعلت سميرة سعيد حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وأنيقة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سميرة سعيد على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، واختارت مكياج صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.



