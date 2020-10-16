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بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت المطربة سميرة سعيد، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.

وأطلت سميرة سعيد، بفستان باللون الأبيض مكشوف الكتفين الذى يبرز جمالها ورشاقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الجذابة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة سميرة سعيد بإطلالاتها الشبابية المميزة التى تظهر فيها .

بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة
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