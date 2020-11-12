احذر.. هذه العادة قد تصيبك بسرطان المثانة

تصاب الكثير من النساء بسلس البول وفقد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل، ولكنه أكثر انتشارًا في النساء الأكبر من 50 عامًا.
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تعد النساء الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الولادة و تؤدي الى تلف الأعصاب والأنسجة الداعمة للمثانة.
كذلك تصاب النساء بسلس البول في سن اليأس لأن إنتاج المرأة أقل من هرمون الأستروجين.
قد يكون سرطان المثانة سببا فى الإصابة بسلس البول.
بعيدا عن الأسباب إذا كنت تبحثين عن علاج لسلس البول فإن بعض الحالات لا تجدى معها العلاجات الطبيعية وتدريبات التحكم في التبول يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية التى تساعد في علاج سلس البول التى يحددها الطبيب مثل:
- مضادات الكولين التى تهدئ المثانة.
- الاستروجين الموضعي ويقلل من بعض الأعراض.
وتعد عادة التدخين من أخطر العادات على الصحة بصفة عامة والمثانة بصفة خاصة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة.
فى النهاية يبقى الأمر متروك للطبيب لتحديد العلاج المناسب وفقا لحالتك وأسباب الإصابة.