احذر.. هذه العادة قد تصيبك بسرطان المثانة

تصاب الكثير من النساء وفقد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل، ولكنه أكثر انتشارًا في النساء الأكبر من 50 عامًا.

بسلس البول وفقد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل،

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تعد النساء الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الولادة و تؤدي الى تلف الأعصاب والأنسجة الداعمة للمثانة.

كذلك تصاب النساء بسلس البول في سن اليأس لأن إنتاج المرأة أقل من هرمون الأستروجين.

قد يكون سرطان المثانة سببا فى الإصابة بسلس البول.





بعيدا عن الأسباب إذا كنت تبحثين عن علاج لسلس البول فإن بعض الحالات لا تجدى معها العلاجات الطبيعية وتدريبات التحكم في التبول يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية التى تساعد في علاج سلس البول التى يحددها الطبيب مثل:







- مضادات الكولين التى تهدئ المثانة.







- الاستروجين الموضعي ويقلل من بعض الأعراض.