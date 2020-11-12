أسعار الذهب اليوم الخميس 12-11-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 12 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









ووصل سعر عيار 24 إلى 933 جنيها.





واستقر الجرام من عيار 21 عند 816 جنيها.









وسجل عيار 18 اليوم 699 جنيها.









وسجل سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها.







