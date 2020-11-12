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أسعار الذهب اليوم الخميس 12-11-2020.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الخميس 12 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


ووصل سعر عيار 24 إلى 933  جنيها.

واستقر الجرام من عيار 21 عند 816 جنيها.


وسجل عيار 18 اليوم 699 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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