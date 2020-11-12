AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
أمطار على مناطق متفرقة
أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، الخميس، تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم، واختفاء أشعة الشمس.


ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة المكنسة التي ضربت المحافظة بداية هذا الأسبوع، وتستمر لنهاية الشهر، وتصل حدتها في الايام الاخيرة من الشهر.


اقرأ أيضا:


ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.


وطالبت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.


يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.
أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية.. شاهد
أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية.. شاهد
أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توقعات بسقوط أمطار.. محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين

علشان منغرقش .. تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف بعد توقعات سقوط الأمطار

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

استعدادًا للأمطار.. أحياء الإسكندرية تواصل تطهير وتسليك شنايش الأمطار ومطابق الصرف

استعدادًا لموسم الشتاء .. تطهير شنايش الأمطار بعد النوة الأخيرة غرب الإسكندرية

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالإسكندرية.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد يومين من البحث.. الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي المفقود مقتولًا

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

هل تلغي التعليم العالي امتحانات الميدتيرم .. الوزراء يجيب

رعب فى شقة فيصل.. عظام فاطمة ورضا تظهر بعد قتلهما على يد القذافى قبل 5 سنوات

دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس.. وزير خارجية إسرائيل يعلن مفاجأة لأول مرة

توقف عنها فورا ..أطعمة تؤدي إلى ظهور أعراض البرد أو الأنفلونزا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام