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أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثيين للسعودية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
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محمود نوفل
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، الخميس، عن تنديده بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين في المملكة العربية السعودية.


وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على قدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.


وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.


وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه اعترض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.


وقال المتحدث باسم التحالف تركي الماكلي: "قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".


وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.


وبيّن العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.


وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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