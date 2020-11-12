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فن

أحمد مجدي يشارك متابعيه كواليس مسلسل "الآنسة فرح"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
احمد مجدي
احمد مجدي
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة  له  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق أحمد مجدي في الصورة من كواليس مسلسل الانسة فرح قائلا: "شادي وهدان...الآنسة فرح"

يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أحمد مجدي مسلسل "الآنسة فرح". 

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.

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