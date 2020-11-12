وزارة الشباب والرياضة: توفير دراجات كهربائية ضمن مبادرة دراجتك صحتك

قال محمد فوزى، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن هناك مبادرات تتم إطلاقها وزارة الشباب والرياضة مثل القيام بمخيمات فى مدن سياحية مثل سانت كاترين، مشيرا إلى أنها تعتبر رحلات ذات ضوابط معينة.





وأضاف "فوزى" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل كبير جدا بالرياضة، موضحا أنه أعتبرها أمن قومى.





وتابع أن مبادرة دراجتك صحتك شهدت إقبال غير عادي من قبل المواطنين على حجز الدراجات، لافتا إلى أنه سيتم توفير دراجات كهربائية ضمن المبادرة.





وتابع أنه من المهم الإشتراك فى تلك الرحلات وفقا للشروط التى تم وضعها من قبل الرياضة، ومن أهمها أن يبدأ السن من 18 عام حتى 40 عام.





وأكد أن قطار الشباب مباردة مهمة جدا فى تلك الفترة، والتى تتم وفقا للإجراءات الإحترازية المشددة، حماية من فيروس كورونا المستجد.



