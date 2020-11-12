مياه القليوبية: قطع الخدمة عن المتأخرين على سداد الفواتير

قررت شركة مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن المواطنين الرافضين لسداد فواتير الاستهلاك المتأخرة عليهم، بعد ان ارسلت الشركه لهم عدة انذارات بضرورة تقنين اوضاعهم الا انهم لم يتفهموا موقفهم القانونى ورفضوا.









وكلف المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركه القطاع التجارى بالشركه بتشكيل حملات لتحصيل المتأخرات من لمشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بفرعى مدينه الخصوص وجنوب الخانكة وتم تحصيل مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من اصحاب الانشطة التجارية ومنازل المواطنين كما تم قطع المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير لحين تقنين اوضاعهم.





كما قام القطاع التجارى بحملة على تعديات المواطنين الخلسه علي شبكة المياة والصرف الصحي واتخاذ الاجراءات القانونيه من تحرير محاضر ضبط للمواطنين المخالفين.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة مفاجئة مدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة انتظام الشوارع وازالة الاشغالات والنظافة ومخالفات المحلات والتراخيص كما تم متابعة مخالفات تشوين الأراضي والتى تسببت فى توفير التربة.





وبدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تم ازالة العديد من الاشغالات بشارع فريد ندا وشارع غرب الاستاد امام استاد بنها حيث تم تحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين.





كما تابع الجولة علي الطريق الزراعي بنطاق مدينة بنها حيث تم التنبيه علي جميع اصحاب الاراضي التي تم تبويرها برفع الاشغالات سواء كانت خرده او معارض سيارات او تشوينات مواد بناء او اماكن للتصوير كما تم رفع الاشغالات من امام كافتريا مخالفة علي الطريق الزراعي لتعديها علي حرم الطريق وتم تحرير محاضر لأصحابها ومصادرة الاشغالات.





وتابع المحافظ الجولة بمدينة شبرا الخيمة حيث تفقد شارع 135 وقام بحملة مكبرة بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة لازالة الاشغالات والمخالفات حيث تم ازالة العديد من عربات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة كما تم غلق 4 كافتريات مخالفة وتم ضبط أكثر من 30 شيشة وقد تم مصادرة تلك المخالفات وتحرير المحاضر لأصحابها.





كما تم ازالة العديد من السيارات المكهنة التي تعرقل الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للشوارع كما اشتملت الحملة علي المرور علي المحلات ومراجعة تراخيصها حيث تم غلق العديد من المحال التجارية لممارستهم النشاط بدون ترخيص او انتهاء الترخيص.