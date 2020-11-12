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أخبار العالم

الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
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محمود نوفل
كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في اجواء النبطية وإقليم التفاح عند العاشرة الا ربع حيث نفذ غارات وهمية وصلت الى أجواء يحمر والدوير وانصار والشرقية ومجرى الليطاني وقلعة الشقيف وشمال الليطاني.


وبيًنت وسائل الإعلام اللبنانية أن تحليق الطيران المعادي كان على علو متوسط فوق منطقة مرجعيون وفوق راشيا والبقاع الغربي.

من جهة ثانية، سجل تحليق مكثف للطيران الحربي، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل، كما تشهد اجواء مدينة صيدا وجوارها تحليقا معاديا على علو متوسط .

وفي بيروت وضواحيها، حلق الطيران المعادي على علو متوسط.

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