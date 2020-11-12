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أخبار البلد

السيسي يزور مقر البرلمان اليوناني ويلتقي كونستانتين تاسولاس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، بزيارة لمقر البرلمان اليوناني، وذلك في إطار اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى أثينا، وكان في استقباله كونستانتين تاسولاس، رئيس البرلمان.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "تاسولاس" رحب بزيارة الرئيس إلى اليونان، مستعرضًا العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة من تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.


من جانبه؛ عبر الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان اليوناني، وتطلع لأن تمثل هذه الزيارة المزيد من تعميق لعلاقات الصداقة التي تربط بين مصر واليوناني على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.


كما أعرب الرئيس بالأصالة عنه وبالإنابة عن الشعب المصري، خالص تعازيه للضحايا من المواطنين اليونانيين إثر زلزال بحر إيجة الأخير.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيس البرلمان اليوناني جهود الرئيس ومبادراته الداعية للسلام والتعاون والبناء، مما عزز الاستقرار في المنطقة.

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