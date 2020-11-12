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حوادث

شاهد.. ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفي الرماح


تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 فيلات بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة) يتم إدارتهم كمنشآت طبية (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهم وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.
  
كما أمكن ضبط (18 شخص من القائمين على إدارة الفيلات-لعدد 6 منهم معلومات جنائية مسجلة) وكذا ضبط (عدد من المتعاطين) مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفيلات المشار إليها ومتواجدين من فترات مختلفة ، وكذا ضبط (عدد 28 أمبول مخدر – كمية من الأقراص المهدئة للحالة النفسية – عدد 102 كاشف مخدرات لتحليل المخدرات - عدد 22 سرنجة طبية مجهولة المصدر – عدد 7 سجل دفترى لإثبات النزلاء – عدد 80 عقود ورقية مبرمة بين مالك المصحة والنزلاء - مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء ) وتبين وجود مخالفات بالفيلات محل الضبط عبارة عن (إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان – عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع ) .
  
 بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة الأماكن كمنشآت طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ذلك النشاط.
   
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية 
شاهد.. ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان
شاهد.. ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

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