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محافظات

تحسبًا لأي طارئ.. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد معدات الإنقاذ السريع

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:00 م
سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد معدات الإنقاذ السريع
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمديريات والهيئات لمواجهة أي طارئ قد يحدث أو يقع في أي مكان بنطاق المحافظة والتعامل السريع معه خاصة في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات.

لافتًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات أو سيناريو محاكاة لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة والتأكد من جاهزية المعدات تحسبًا لأي طارئ تزامنًا مع عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات.

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وأضاف محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تفقد مقر وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومعدات الانقاذ من لوادر وجليدرات وحفارات وسيارات لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات تحسبًا لحدوث أي طارئ ومواجهة أي أزمات قد تحدث والعمل على الاستغلال الأمثل للمعدات من خلال منظومة العمل موضحًا أن خدمة المواطن بكافة القطاعات الخدمية بأفضل الطرق الممكنة من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية لذا يجب أن تكون كل المعدات جاهزة للعمل حيال حدوث أي طارئ.

كما قام السكرتير المساعد بالمرور على مرفق النظافة والتجميل بحي شرق وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة التي تتماشى مع خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط على انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة سوء الأحوال الجوية.

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