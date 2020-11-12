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رياضة

بعد انتقاله إلى الأهلي.. الرجاء المغربي يوجه رسالة لـ بدر بانون "خاص"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:02 م
بدر بانون
بدر بانون
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محمد السعيد
وجه سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم فريق الرجاء المغربي رسالة إلى بدر بانون بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال فترة اللنتقالات الصيفية الحالية.

كان النادي الأهلي أعلن أمس، الأربعاء، ضم بدر بانون رسميا من الرجاء المغربي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.

وقال سعيد وهبي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "علاقتنا بالفرق المصرية العريقة متميزة، وهذا ليس التعاون الأول بيننا".

وتابع: "نتمنى النجاح لـ بدر بانون مع الأهلي في الفترة المقبلة، نادي الرجاء سعيد بهذه الصفقة الرابحة لنا وللأهلي ولـ بدر بانون أيضا".

ويعتبر الدولي المغربي بدر بانون ضمن أغلى صفقات النادي الأهلي في التاريخ، وفقا لما نشر موقع "سبورت 360" نقلا عن "ترانسفير ماركت" فإن المغربي بدر بانون خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي الأهلي مقابل 1.84 مليون يورو.

وكانت المرتبة الأولى من نصيب حسين الشحات، الذي ضمه "الشياطين الحمر" في يناير 2019 مقابل 4.35 مليون يورو من العين الإماراتي.

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