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أخبار البلد

بتكلفة 200 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد سوق الخضار الجديدة ببورسعيد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته والوفد المرافق في بورسعيد بتفقد سوق الخضار الجديدة.


وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هذه السوق مُقامة على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائها 200 مليون  جنيه تقريبا، لافتا إلى أنها أقيمت على أرض السوق العشوائية القديمة، وتضم ٣٢ محل خضار جملة، و٦ محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، بالإضافة إلى ٦٩ محل قطاعي، و٣ محلات عطارة، و٦ محلات لحوم ودواجن، منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكي القاهرة ومصر، و١٦ محلا تجاريا بدورين، كما تضم السوق الجديدة ٨ مطاعم بدورين وتراس.


وأثنى مدبولي على النقلة النوعية التي تحققت بإنشاء هذه السوق الحضارية المنظمة، بعد أن كانت في السابق عبارة عن سوق عشوائية.


وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين في هذه الأسواق، أو جمهور المتعاملين معها. 

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