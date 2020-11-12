AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كرم جبر: سلسلة ندوات للآعلى للإعلام حول مباراة القمة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:30 م
الاعلى للاعلام ووزير
الاعلى للاعلام ووزير الشباب والرياضة
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب  بمناسبة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك في نهائي افريقيا،  بداية لسلسلة لقاءات سبتم عقدها.

وأوضح كرم جبر في كلمته انه سيتم عقد ندوة اخري بعنوان "مصر اولا.. لا للتعصب" وسنستمر حتى يوم 27 نوفمبر، يوم المباراة، الهدف أن نضع امام الناس نموذج، في النهاية مصر هي التي تكسب، موضحا أنه سيتم توزيع علم مصر مع شعار المباراة ، مضيفا أننا نريد ان نقدم للعالم صورة مبهجة عن مصر دورنا كبير في ظل ان هناك اناس تتناحر نريد اختيار شخصيات عاقلة وتبشر وتساعد في ازالة التعصب، موضحا أن الوزير اطلق الدعوة بالمشاركة مع المجلس".

وتابع"نخاطب ضمير الاعلام المصري وسيقدم تحربة لو نجحت ستقود البلد في سكة تانية لا يوجد بها تعصب". 


وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين الأعلى للإعلام واليونيسيف

كرم جبر: اجتماع الأعلى للإعلام تناول قضايا الدفاع عن الدولة المصرية والشفافية الإعلامية "فيديو"

بمناسبة نهائي إفريقيا ..تعاون بين وزارة الشباب والأعلى للإعلام لاطلاق مبادرة "مصر أولًا .. لا للتعصب"

ميدو فى مبادرة لا للتعصب: شجع فريقك وخليك مخلص ليه وأوعى تكون متعصب.. فيديو

قبل مباراة الأهلى والزمالك..فرح سعيد: وزارة الشباب تطلق مبادرة لا تتعصب.. فيديو

وزير الرياضة يزف بشري سارة بشأن حضور الجماهير لنهائي أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

هل تبطل صلاة من عطس وقال "الحمد لله" ؟ الإفتاء تجيب

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية عن سيدة

معنديش أكل.. يونس شلبي طلب من أصدقائه عدم حضور زفافه

دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس.. وزير خارجية إسرائيل يعلن مفاجأة لأول مرة

نهاية مأساوية لرجل قتل طليقته وأطفاله الثلاثة بدم بارد.. تفاصيل وصور

بعد خسارة ترامب.. ماذا يفعل الرؤساء الأمريكيين عندما يغادرون البيت الأبيض؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام