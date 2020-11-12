توفير كراسات شقق الإسكان الاجتماعى بمكتب بريد الصحفيين

وفرت نقابة الصحفيين عدد من كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى بمكتب البريد الموجود داخل النقابة، ويأتى ذلك فى إطار التسهيل على الزملاء الصحفيين فى الحصول على الكراسات من داخل نقابتهم، نظرا للزحام الشديد على مكاتب البريد الخارجية.





و تم طرح الكراسات نظرا لكون الهيئة تطرح تلك الكراسات فى المكاتب الخارجية فقط ولم تكن تطرحها فى المكاتب الخاصة مثل مكتب بريد نقابة الصحفيين.



