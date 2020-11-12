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أخبار البلد

توفير كراسات شقق الإسكان الاجتماعى بمكتب بريد الصحفيين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:31 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وفرت نقابة الصحفيين عدد من كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى بمكتب البريد الموجود داخل النقابة، ويأتى ذلك فى إطار التسهيل على الزملاء الصحفيين فى الحصول على الكراسات من داخل نقابتهم، نظرا للزحام الشديد على مكاتب البريد الخارجية. 

و تم طرح الكراسات نظرا لكون الهيئة تطرح تلك الكراسات فى المكاتب الخارجية فقط ولم تكن تطرحها فى المكاتب الخاصة مثل مكتب بريد نقابة الصحفيين. 

الجدير بالذكر أن مكتب بريد النقابة يعمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة مساء من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

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