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فن

جمهوري في ظهري.. شاهد | محمد رمضان يستعرض مهاراته داخل حمام السباحة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهر محمد رمضان في الفيديو مستعرضا مهاراته من داخل حمام السباحة، وعلق قائلا: "جمهوري في ظهري، ثقة في الله نجاح".

وتنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، ويطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه مقابل الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

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