الحمام يعلن القائمة الأولى للفريق استعدادا لدورى القسم الثانى

أعلن نادي الحمام المطروحي القائمة الاولي للفريق الاول لكرة القدم والتى تضم 12 لاعبا استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني في مجموعة بحري .





وجاءت القائمة كالتالي : إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد" ، وتم قيد إسلام المزين لاعب الفريق بقائمة الشباب .



