رئيس إيران: سياسات الضغط الأمريكية لم تفلح .. عهد ترامب انتهى | فيديو

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب ضد طهران أثبتت عدم فعاليتها وتقترب من نهايتها.





وقال روحاني ، في كلمة ألقاها في حفل مخصص لافتتاح مؤسسات تعليمية جديدة و "كل الدلائل في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، أن العالم قد أدرك أن سياسة" الضغط الأقصى "لا تنجح وأن عصرها قد انتهى"، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم للأنباء عن تصريحاته اليوم الخميس.





وتابع روحاني أنه من المأمول أن يتمكن الشعب الإيراني قريبًا من "الاستمتاع بثمار المقاومة والصبر" في مواجهة الضغوط الأمريكية.









وقال "بمساعدة بعضنا البعض ، سنتغلب على مرض فيروس كورونا ، وبالوحدة الوطنية والتماسك والقيادة الثورية (للمرشد الأعلى علي خامنئي) سنتغلب على العقوبات".





وتأتي تصريحات روحاني بعد أقل من 24 ساعة من اتهامه ترامب باتباع سياسة خارجية يسترشد بها "النظام الصهيوني" وتفاخر بأن الإدارة الأمريكية التي سعت إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية "قد أطيح بها".





وقلب الرئيس الإيراني مرارًا خطاب "الضغط الأقصى" الذي يستخدمه مسؤولو إدارة ترامب عليهم.





في سبتمبر، بعد أن فشلت واشنطن في إقناع حلفائها والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران إلى أجل غير مسمى ، سخر روحاني من أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في "أقصى قدر من الضغط" كانت في حالة "أقصى درجات العزلة" الولايات المتحدة الأمريكية."





وأطلقت إدارة ترامب حملة "الضغط الأقصى" على إيران في عام 2018 ، فور الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ، وهي معاهدة دولية عرضت على طهران تخفيف العقوبات مقابل الالتزام بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.





أعرب روحاني مؤخرًا عن أمله في أن الإدارة التي تتبع إدارة ترامب "ستنتهز الفرصة للتعويض عن أخطاء الماضي الأمريكية

كما أعربت طهران عن تفاؤلها بشأن التعاون مع إدارة محتملة لبايدن، لكنها حذرت أيضًا من أنها لن توافق على إعادة التفاوض بشأن المعاهدة النووية، كما اقترح جو بايدن، وستسمح فقط للولايات المتحدة بالانضمام إليها.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات إضافية على إيران يوم الثلاثاء، وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس بأن البيت الأبيض سيحاول "إغراق" طهران بقيود جديدة لجعل عودة خليفته المحتمل إلى الاتفاق النووي لعام 2015 أكثر صعوبة.







