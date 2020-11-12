استعدادا للموجة الثانية لكورونا.. محافظ الإسكندرية يشدد على الالتزام بالوقاية..صور

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، فعاليات المؤتمر الـ٢٤ للصدر والذي تنظمه جمعية إسكندرية للصدر بالتعاون مع الجمعية المصرية للصدر وجمعية الدلتا للصدر في الفترة من ١٢ _ ١٣ نوفمبر الجاري، بحضور ٤٠ من أساتذة الصدر علي مستوي الجمهورية، ويهدف إلي تقديم كل ما هو جديد لشباب الأطباء في تخصص الأمراض الصدرية وتبادل الخبرات عما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض الصدر.









وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته لحضور هذا المؤتمر الطبي مشيدا بأهمية المؤتمر لإتاحته الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الأطباء للحد من انتشار أمراض الصدر وتقديم كل ما هو جديد في علاج مختلف مجالات الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز التنفسي، مما يثري الحياة العلمية لدي الأطباء​ المختصين، وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي جميع القائمين والمشاركين في هذا المؤتمر.









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وفي السياق نفسه؛ أكد المحافظ علي ضرورة إلتزام جميع المواطنين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة قامت بجميع الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية المحتملة للفيروس.



