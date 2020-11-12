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أخبار العالم

الشعب الأردني يلفظ الجماعة.. الإخوان يخسرون الانتخابات النيابية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:11 م
الانتخابات النيابية
الانتخابات النيابية في الأردن
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شريف سيد
تعرضت جماعة الإخوان في الأردن لضربة قوية عقب خسارة غالبية المقاعد في الانتخابية النيابية الأردنية، حيث خسرت الجماعة أكثر من نصف مقاعدها التي حصلت عليها في عام 2016.

تلقت كتلة الإصلاح، التي تمثل الإخوان في الاردن، خسائر فادحة في غالبية الدوائر الانتخابية، حيث حصدت 7 مقاعد فقط، في حين أنها دفعت بـ 83 مرشحا في 13 دائرة انتخابية. 

وتشير هذه النتائج إلى أن الجماعة الإرهابية أصبحت في أزمة حقيقية عقب هذا الانهيار، حيث تصاعدت القبلية والعشائرية في الانتخابات بالاردن. 

وعقب هذه الهزيمة، تعرضت الأردن لأحداث مؤسفة، هاجمها العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين على تويتر. 

وأعلن وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، عقب انتقادات حول اختراق القانون أثناء العملية الانتخابية. 

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، هاجم ما وصفه، بخرق القانون، أثناء العملية الانتخابية في البلاد، مؤكدا ضرورة سلامة وصحة المجتمع. 

وكتب العاهل الأردني في تغريدة على تويتر: "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي". 

وأضاف: "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

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