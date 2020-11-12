بفستان أخضر لامع.. عبير صبري بإطلالة أنثوية على إنستجرام

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من أحدث جلسة تصوير لها".





وظهرت عبير صبري في الصور بإطلالة جذابة، وارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر واتسم التصميم بالقماش اللامع، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.





يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا جومانا مراد وخالد سرحان، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.









المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.