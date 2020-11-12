AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أخضر لامع.. عبير صبري بإطلالة أنثوية على إنستجرام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:21 م
عبير صبري
عبير صبري
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من أحدث جلسة تصوير لها".

وظهرت عبير صبري في الصور بإطلالة جذابة، وارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر واتسم التصميم بالقماش اللامع، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا  جومانا مراد وخالد سرحان، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

صباح الخير لكل اللي بيحبوني بس.. عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

صور جديدة من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج

عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

بدون مكياج.. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أحدث ظهور لـ عبير صبرى على إنستجرام .. شاهد

ترشيحاتنا

حقيقة فيديو خطف إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة

خاص.. إصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بفيروس كورونا

رعب فى شقة فيصل.. عظام فاطمة ورضا تظهر بعد قتلهما على يد القذافى قبل 5 سنوات

أ ب إعلام رياضي.. احمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لقناة نادي الزمالك بشأن نهائي أبطال أفريقيا

المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية.. صور

شاهد.. الحكم يعتدي على مدرب منتخب السودان هوبير خلال مباراته أمام غانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

شاهد| تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه.. غدا