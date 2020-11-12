كورونا يضرب آل القيعي.. إصابة مستشار الأهلي وابنه وزوجته

كشفت مصادر خاصة ، إصابة عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي و زوجته بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي "

وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.

وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى لكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.



