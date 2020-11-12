كورونا يضرب آل القيعي.. إصابة مستشار الأهلي وابنه وزوجته

كشفت مصادر خاصة ، إصابة عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي و زوجته بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي "
وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.
وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى لكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.
وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.
وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى لكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.