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رياضة

كورونا يضرب آل القيعي.. إصابة مستشار الأهلي وابنه وزوجته

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت مصادر خاصة ، إصابة عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي و زوجته بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي " 

وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.

وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى لكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.

كما أعلن محمد عدلي القيعي، نجل مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نجل عدلي القيعي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا".
 
وتابع: "يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يا رب".

وكان عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، بالنادي الأهلي، غاب عن احدث حلقات برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة “الأهلي” وقدم الحلقة ابراهيم المنيسي منفردا.

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