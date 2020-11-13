الخارجية الأمريكية تدين عزل نواب معارضين في هونج كونج

أدانت الخارجية الأمريكية قرار الصين عزل 4 برلمانيين معارضين في هونج كونج، معتبرة إياه "تضييقا لحريات هونج كونج".





وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء حول العالم لحماية حقوق وحريات شعب هونج كونج".





واتهمت واشنطن الصين بانتهاك التزاماتها بشأن هونج كونج، وأكدت أنها تعتزم محاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال.



