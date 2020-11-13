AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين عزل نواب معارضين في هونج كونج

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أدانت الخارجية الأمريكية قرار الصين عزل 4 برلمانيين معارضين في هونج كونج، معتبرة إياه "تضييقا لحريات هونج كونج".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء حول العالم لحماية حقوق وحريات شعب هونج كونج".

واتهمت واشنطن الصين بانتهاك التزاماتها بشأن هونج كونج، وأكدت أنها تعتزم محاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال.

وكانت الصين قد قررت يوم الأربعاء عزل 4 نواب في البرلمان المحلي بهونج كونج، بناء على قانون يسمح بعزل المسؤولين الذين لا يتجاوبون مع معايير "الروح الوطنية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على الرئيس الصيني

البيت الأبيض يهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب هونج كونج

ترشيحاتنا

سورة الكهف وسر عشر آيات في آخرها.. متى يجب قراءتها؟

الأهلي يضم محمد فاروق من بيراميدز بعد تأجيل صفقة سيرينو للشتاء

تعرف إيه عن البلاك فرايدي.. ردود صادمة من المواطنين

ادعى سرقة هاتفه وصفحته| تفاصيل التحقيق مع المتهم في قضية ازدراء الأديان بالإسماعيلية

ماذا يعني خفض سعر الفائدة؟

الشامي: مدافع المقاولون تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء