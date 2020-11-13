AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رانيا علواني تتألق من بطولة الجمهورية للسباحة مع لاعبي النادي الأهلي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
رانيا علواني
رانيا علواني
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت  الكابتن رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مجموعة من الصور لها مع عدد من السباحين بالنادي في بطولة الجمهورية للسباحة .

وعلقت رانيا علواني على الصور قائلة " بطولة الجمهورية للسباحه مع فريق النادي الأهلي أبطال الزمن الجميل".

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد فاروق لاعب بيراميدز علي الانتقال للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر. 

وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب افريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.


ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقائى الذهاب والعودة 5-1.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عواصف وأمطار .. طقس قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أحدث ظهور لـ باسم مرسي من داخل الجيم.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. حازم إمام يتألق في أحدث ظهور له شاهد

حبيبي الساحر.. باسم مرسي فى ظهور جديد مع شيكابالا.. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ علي معلول وزوجته وأطفاله

شاهد.. صالح جمعة مع وليد سليمان وكهربا وأحمد فتحي

ترشيحاتنا

كاش مايوه مثير.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تحطيم سيارتها.. أجرأ إطلالات إنجي شرف | صور

تامر النحاس: إعارة رجب بكار لسيراميك كليوباترا لموسم.. وهذا موعد توثيق عقد مهاجم الأهلي

بعد تصدرها تريند.. إطلالات أنيقة لـ أنغام تبرز أنوثتها

أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار البنك المركزي

بعد إصابتهم بكورونا .. قرار مصيري من ريال مدريد تجاه ثلاثي الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء